REPORTAGE - Transports : le train de nuit, vraiment un bon plan ?

Sur le réseau, les voitures ont en moyenne une quarantaine d'années, elles ont été remises au goût du jour, avec trois niveaux de confort. Les sièges inclinables, et les couchettes de seconde et de première classe. Dans les cabines, l'ambiance est déjà aux soirées entre amis. Et dans la conversation, un argument revient : "un transport écologique à faible émission de carbone".

La suite de notre voyage en train de nuit dans le reportage en tête de cet article.