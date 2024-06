Les voitures hybrides rechargeables sont plébiscitées, notamment par les entreprises. Mais si elles sont mal utilisées, elles peuvent consommer jusqu'à trois fois plus que prévu. Pour éviter cela, il est fortement conseillé de brancher régulièrement le véhicule à une borne.

Elles se sont littéralement envolées. L'année dernière, les ventes de véhicules hybrides ont bondi de 34%, notamment grâce aux entreprises qui en achètent une grande partie. D'ici à 2030, 70% de leur parc automobile devra d'ailleurs être hybride ou électrique, selon la loi d'orientation des mobilités (LOM), entrée en vigueur en décembre 2019, qui prévoyait le verdissement des flottes automobiles des entreprises.

Concernant les voitures hybrides plus spécifiquement, il en existe deux types. Les hybrides "classiques", dont le moteur électrique est alimenté par une batterie qui se recharge grâce à l'énergie de son moteur thermique, ainsi que lors du freinage et de la décélération. Et d'autre part, les véhicules hybrides rechargeables, qui intègrent une batterie de plus grande capacité, mais qui doivent donc être régulièrement branchées à une borne de recharge publique ou sur une prise domestique.

Une consommation qui grimpe en flèche

Mais si les voitures hybrides rechargeables sont mal utilisées, elles peuvent consommer jusqu'à trois fois plus de carburant que prévu – et donc ne plus être aussi vertueuses d'un point de vue écologique – comme le souligne un rapport de la Commission européenne. Comment expliquer qu'elles consomment autant ? La cause est à trouver du côté de la conception-même du véhicule.

Dans ses entrailles, on trouve un moteur thermique et surtout une batterie massive avec une autonomie de 50 kilomètres, qui rend le véhicule plus lourd qu'un modèle thermique classique. Une fois celle-ci déchargée, la voiture ne fonctionne qu'avec de l'essence, mais son poids étant bien plus conséquent qu'une voiture thermique, sa consommation grimpe en flèche... De plus, le taux d'émission de CO2 indiqué sur les étiquettes de ce type de véhicule va augmenter, et le malus devenir plus important.

Par ailleurs, selon une étude dévoilée le 9 mai dernier par l'ONG britannique Energy & Climate Intelligence Unit, relayée par La Croix, les économies de carburant avec une voiture hybride rechargeable par rapport à des voitures thermiques équivalentes sont même bien inférieures à celles que promettent les fabricants d'automobiles (695 euros par an au lieu de 1 280 euros).

Pour éviter tout cela, il faut donc brancher la voiture régulièrement à une borne. Mais les automobilistes ne le font pas toujours. "Bien entendu qu'une autonomie annoncée par un constructeur, ça ne peut jamais correspondre à 100% des utilisateurs. Si on ne fait pas la bonne utilisation de la batterie, ça peut augmenter la consommation", explique Romain Moulon, directeur de la concession Peugeot de Limoges (Haute-Vienne). Pour baisser à nouveau les émissions de leurs véhicules hybrides, les constructeurs promettent déjà une solution : produire des batteries avec une autonomie beaucoup plus importante que celles d'aujourd'hui.