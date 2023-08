RER B à l'arrêt : covoiturage offert, bus de substitution, télétravail... quelles solutions pour les usagers ?

Week-end et début de semaine compliqués pour les usagers du RER B. Du 12 au 14 août, le trafic est totalement interrompu sur la branche nord de la ligne, à partir de Gare du Nord et jusqu’à Mitry et entre la Gare du Nord et Aulnay-sous-Bois en direction de l’aéroport Roissy-Paris-Charles de Gaulle. Un arrêt total qui s'explique notamment par la nécessité "d'effectuer certains travaux nécessaires au déploiement de la navette CDG Express", indique Île-de-France Mobilités.