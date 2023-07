RER C : le trafic interrompu après la chute d'un arbre

Le trafic est toujours très perturbé sur le RER C ce jeudi. Il est interrompu entre les stations Gare d'Austerlitz et Invalides, entre Saint-Quentin en Yvelines et Versailles Chantiers, et entre Motigny-Beauchamp et Pontoise. La reprise initialement annoncée pour ce jeudi matin est désormais repoussée à 10h, annonce la SNCF sur son application ainsi que sur le compte Twitter du RER C.