RER C : des mesures pour améliorer la régularité des trains d'ici avril

Le RER C verra son service s'améliorer "dès les vacances de Pâques", a affirmé mardi la présidente de la région Île-de-France. Cette ligne affiche le pire taux de régularité parmi tous les RER.

Des usagers bientôt soulagés ? Alors que le RER C affiche des statiques particulièrement effrayantes en termes de fréquence et de ponctualité, la ligne va faire l'objet d'une attention toute particulière dans les prochaines semaines. L'objectif est de revoir rapidement à la hausse une régularité d'à peine 80,9%, mesurée en janvier dernier, soit la pire performance des RER. La régularité mesurée au sens d'Île-de-France-Mobilités (IDFM) évalue le pourcentage de trains ayant circulé en heure de pointe, par rapport au nombre de trains commandés par l'autorité.

"Il faut que ça cesse, il faut que la ligne retrouve sa fiabilité et sa robustesse", a tancé mardi Valérie Pécresse, en visite pour évaluer le plan de redressement mis en place par la SNCF. La ligne la plus longue du réseau francilien verra son service s'améliorer "dès les vacances de Pâques" grâce à des recrutements, a promis la présidente de la région, qui espère atteindre rapidement les 90% de régularité. "Si cette ligne a tant souffert, c'est parce qu'il lui manquait 50 conducteurs", a-t-elle encore pointé.

Le RER C est le quatrième ligne la plus fréquentée autour de la capitale, avec 540.000 voyageurs par jour. Il sera surtout "une épine dorsale" des Jeux Olympiques puisqu'il desservira plusieurs sites à Versailles (équitation, pentathlon) et Saint-Quentin-en-Yvelines (cyclisme sur piste, BMX, VTT, golf). À cette occasion, et pour soulager les lignes de métros 9 et 10, 60% à 70% de trains supplémentaires sont prévus pendant la compétition.