Retards du RER B : la RATP lance une plateforme pour se faire rembourser

Si vous avez emprunté le RER B en 2021, et avez connu au passage de nombreux retards du transport, c'est le moment de vous manifester. Ile-de-France Mobilités (IDFM), la RATP et la SNCF lancent une plateforme pour rembourser une partie de l'abonnement Navigo des voyageurs qui ont emprunté cette ligne.

Et pour cause, quatre axes du RER B ont connu une ponctualité inférieure à 80 % pendant au moins 3 mois en 2021. Il s'agit d'Aulnay-sous-Bois/Mitry-Claye pendant huit mois, Aulnay-sous-Bois/Roissy pendant sept mois, Saint-Rémy-lès-Chevreuse/Parc de Sceaux pendant quatre mois et Robinson/Bourg La Reine pendant trois mois, a détaillé IDFM dans un communiqué.