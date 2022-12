Retours de vacances : les prévisions de trafic de Bison Futé pour le week-end du Nouvel An

Bison Futé recommande dès lors de rejoindre ou de traverser l'Île-de-France avant midi dimanche, avant que le trafic ne devienne "très difficile". Il est en outre conseillé d'éviter les grands axes du sud-est du pays en deuxième partie de journée : l'autoroute A6, à hauteur du péage de Fleury (à 80 kilomètres au sud de Paris), l'A7 entre Orange et Lyon, l'A43 entre Chambéry et Lyon, la N90 entre l'Italie et Albertville ainsi que le tunnel du Mont Blanc (temps d'attente supérieur à une heure, entre 13h et 20h).

Lundi 2 janvier, les difficultés devraient se poursuivre, dans le même sens, avec les derniers retours de vacances. Bison Futé classe la journée en vert au niveau national, et en orange sur l'Île-de-France, la Bourgogne et l'Est, dans le sens des retours. Une circulation difficile est attendue dès 11h en Ile-de-France, avec une période plus chargée entre 16h et 20h. Il est en outre conseillé d'éviter les autoroutes A35 (entre Strasbourg et l'Allemagne, de 15h à 20h), A10 (au niveau du péage de Saint-Arnoult, de 11h à 19h) et A6 (entre Lyon et Beaune, de 12h à 14h).