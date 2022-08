Retours de vacances : un pic à près de 600 km de bouchons à la mi-journée

C’est dans le sud-est de la France que le trafic est actuellement le plus dense avec 117 kilomètres de bouchons sur l’autoroute A7 qui rejoint les villes de Marseille et de Lyon. L’A10 reliant Paris à Bordeaux via Orléans, Blois, Tours, Poitiers et Niort est le second axe routier le plus touché par les bouchons ce samedi 27 août.

Pour cette journée de samedi, le service public de l'information routière avait conseillé de rejoindre l'Ile-de-France avant 14h. Ce dimanche 28 août, le trafic s'annonce plus fluide sur les routes de France. Mais des difficultés de circulation sont à prévoir sur la région Rhône-Alpes sur les autoroutes A7 et A8.