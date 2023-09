Le tunnel du Mont-Blanc va fermer à la mi-octobre pour neuf semaines de travaux

Fermeture d'un axe majeur entre la France et l'Italie. Il ne sera plus possible de circuler entre les deux pays du 16 octobre au 18 décembre 2023 via le tunnel du Mont-Blanc. Les travaux de maintenance prévus pour début septembre vont être finalement exécutés pendant cette période, a annoncé ce 27 septembre le gestionnaire de l'ouvrage.