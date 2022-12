Routes fermées à la frontière : dans les Pyrénées-Atlantiques, deux ans de galère pour les habitants et les commerçants

Pour lutter contre le terrorisme et les migrations clandestines, la préfecture a fermé il y a deux ans ce point de passage à la frontière avec l'Espagne. Seuls 31 kilomètres séparent Larrau de sa voisine espagnole Ochagavia. Mais aujourd'hui, pour s'y rendre, il faut faire un détour de près de deux heures, de quoi décourager les touristes espagnols et français. "Ça perturbe notre travail. Toute la clientèle qui vient se reposer en vacances et qui vient du Sud de l'Espagne (...) ces gens-là ne viennent pas ici. Ceux-là, on ne les voit plus depuis trois ans", affirme Pierre Etchemaïte, restaurateur.