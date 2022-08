35.000 ponts toujours en mauvais état : le "chantier du siècle" se fait attendre

"On prend une grande respiration avant de passer... ". C'est ce que nous montre Laurence, qui emprunte le pont de Crépy-en-Valois (Oise) presque tous les jours. L'ouvrage est décrépi, sa structure rouillée apparaît en de nombreux endroits, et la circulation y est déjà réduite. "On a toujours peur, quand on passe là, que le pont s'écroule", témoigne Laurence après l'avoir franchi en retenant son souffle. Entre 30 et 35.000 ponts du réseau routier français, qui en compte entre 200 et 250.000, seraient en mauvais état, selon un rapport alarmant du Sénat.