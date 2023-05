Sécurité routière : bientôt un test pour éviter de s'endormir au volant ?

Pour s'assurer de l’efficacité de leur test, les chercheurs ont recruté 61 personnes. D’après les résultats de leurs travaux, publiés dans la revue Nature and Science of Sleep, le test serait à même de détecter si une personne a suffisamment dormi ou non, avec une précision de près de 90%. Ces derniers espèrent qu'il pourra être utilisé d'ici à deux ans.

Il s'agirait alors de pouvoir évaluer si le manque de sommeil du conducteur est à l'origine d'un accident, et d'en faire, le cas échéant, une circonstance aggravante. C'est au législateur qu'il reviendrait de fixer le seuil à partir duquel un conducteur serait considéré comme en manque de sommeil et verbalisable, les chercheurs recommandant de leur côté un minimum de 4 à 5 heures de sommeil pour une conduite sûre.