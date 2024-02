Conduite "hivernale", maitrise des angles morts... Ce que prévoit (aussi) la réforme européenne du permis de conduire

Le Parlement européen a écarté de sa réforme, mercredi 28 février, l'obligation d'un examen médical pour renouveler son permis de conduire. Les eurodéputées se sont toutefois prononcés en faveur de plusieurs modifications des règles de l'UE, afin d'améliorer la sécurité routière.

Il a rejeté la visite médicale obligatoire pour le renouveler, mais le Parlement européen a voté de nouvelles règles pour le permis de conduire. Réunis à Strasbourg, mercredi 28 février, les eurodéputés ont adopté une réforme "afin de s'assurer qu'elles contribuent à la sécurité routière et aux transitions écologique et numérique de l'Union".

Parmi les modifications approuvées figurent une auto-évaluation de l'aptitude à conduire, la dématérialisation du permis, déjà disponible en France depuis le 14 février grâce à l'application France Identité, ou une période probatoire minimale de deux ans pour les conducteurs novices.

Des épreuves de conduite revues

Dans le détail du texte adopté, les députés européens se sont dits favorables à "garantir des routes plus sûres pour tous les usagers", avec "une meilleure sensibilisation des piétons". Ils souhaitent que les conducteurs soient "mieux préparés aux situations de conduite réelles et soient conscients des risques, en particulier pour les usagers vulnérables de la route tels que les piétons, les enfants, les cyclistes et les utilisateurs de trottinettes électriques".

Pour faire régresser l'accidentologie, "la conduite dans des conditions hivernales (neige et chaussées glissantes), l'utilisation sans risque du téléphone pendant la conduite, les angles morts, les systèmes d'assistance au conducteur et la vérification de la sécurité de l'ouverture des portes du véhicule" feront désormais partie des épreuves de conduite pour l'obtention du permis de conduire.

Le projet du Parlement européen inclut aussi une période probatoire de deux ans pour les conducteurs débutants et inexpérimentés qui seront soumis à des limites strictes en matière d'alcool au volant (jusqu'à 0,2 g/l) et s'exposeront à des sanctions plus sévères en cas de conduite dangereuse.

Afin de remédier à la pénurie de conducteurs professionnels, il a été accepté de "permettre aux jeunes de 18 ans d'obtenir un permis de conduire pour camion ou bus jusqu'à 16 passagers, à condition qu'ils soient titulaires d'un certificat de compétence professionnelle." "En outre, les jeunes de 17 ans devraient également pouvoir bénéficier d’un permis de conduire pour les voitures ou les camions s'ils sont accompagnés d'un conducteur expérimenté."