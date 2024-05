Injures, klaxons, incivilités… Les automobilistes de plus en plus agressifs au volant

La fondation Vinci Autoroutes a publié, ce mardi 7 mai, son 14ᵉ Baromètre de la conduite responsable. Il révèle des comportements de plus en plus agressifs de la part des automobilistes. L'étude parle même d'un "climat tendu sur les routes, avec des réactions souvent extrêmes".

88% des conducteurs français déclarent avoir peur du comportement agressif des autres automobilistes : c'est ce que dévoile le dernier baromètre Vinci, publié ce mardi 7 mai. Un chiffre presque aussi haut que le record de l'année dernière, alors que les comportements agressifs sont de plus en plus fréquents.

Deux tiers des conducteurs admettent injurier d'autres automobilistes lorsqu'ils conduisent. 55% avouent, eux, klaxonner de manière intempestive s'ils sont énervés, contre tout juste la moitié des conducteurs européens. Et cette agressivité peut avoir des conséquences sur la route : 32% "collent" le véhicule qui les agace et un Français sur cinq descend même de sa voiture pour s'expliquer, donnant parfois lieu à des altercations violentes.

+ 16% de tués sur les routes au 1ᵉʳ trimestre 2024

Pourtant, les Français se croient exemplaires sur la route : "Ils se considèrent, en grande majorité, comme vigilants, calmes ou encore courtois". Pour 85% des personnes interrogées, l'agressivité vient donc des autres, qu'ils jugent dangereux et irresponsables. Cette impression viendrait du sentiment d'être "comme dans une bulle" dans sa voiture. Près d'un conducteur sur sept pense que, sur la route, "c'est chacun pour soi".

Le baromètre Vinci révèle aussi des infractions quotidiennes au code de la route : limitations de vitesse dépassées, distances de sécurité non respectées… Le téléphone est également toujours un fléau : 65% des automobilistes l'utilisent au volant, même si l'usage du Bluetooth se généralise. Autre enseignement de cette étude : la conduite en état d'ébriété ou après avoir consommé du cannabis ne recule pas. Le mois dernier, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé les préfets à intensifier les contrôles en procédant plus fréquemment à des doubles dépistages d'alcoolémie et de stupéfiants lors des contrôles routiers.

Vinci Autoroutes publie ces chiffres à la veille du début du week-end de l'Ascension, où le trafic s'annonce chargé, surtout en Île-de-France. Le nombre de personnes tuées sur les routes est par ailleurs en augmentation. Au 1ᵉʳ trimestre 2024, une hausse de 16% a été observée par rapport à la même période en 2023.