Le nombre de morts sur les autoroutes françaises au plus bas depuis 20 ans

Toutefois, ces indicateurs encourageants ne devraient pas durer, 2022 ayant mal commencé. Au 1er juin, 75 personnes ont été tuées sur les autoroutes, soit une progression de 46% sur un an, explique à l'AFP Christophe Boutin, délégué général de l'Asfa. "Nous voyons la progression du facteur drogue, alcool et médicaments, donc de comportements intentionnels dangereux que nous expliquons par un relâchement", alerte-t-il. "C'est très préoccupant."

La consommation d'alcool, de drogues et de médicaments au volant apparaît en effet entre 2017 et 2021 comme le premier facteur d'accidents mortels (23%), devant la somnolence et la fatigue (20%), la vitesse (18%) et les sources de distraction, comme le téléphone (13%).