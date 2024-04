Sécurité routière : le nombre de morts sur les routes en forte hausse en mars

Les décès sur la route ont explosé au mois de mars, par rapport à la même période l'année précédente. En tout, 254 personnes ont été tuées en France métropolitaine, soit 31% de plus qu'en mars 2023.

Des chiffres inquiétants. Lors du mois de mars dernier, 254 personnes ont été tuées sur les routes de France métropolitaine, annonce lundi la Sécurité routière. C'est 31% de plus que l'an dernier à la même période (194). "On note en particulier une forte augmentation du nombre de tués en véhicule de tourisme (+29 tués), une hausse du nombre de tués en deux roues motorisés (+9 tués) et à vélos (+5 tués)", détaille l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) dans son rapport. "La hausse est présente essentiellement sur les routes hors agglomération. Elle concerne tous les âges, et en particulier les jeunes de 18-24 ans (+23 tués)", ajoute le document.

"Le mois de mars a été particulièrement endeuillé sur nos routes et le bilan pour le premier trimestre nous ramène aux chiffres de 2019", lorsque 255 morts avaient été recensés en mars, se désole Florence Guillaume, déléguée interministérielle à la sécurité routière. Plus globalement, la mortalité sur ces 12 derniers mois sur les routes de l'Hexagone est en hausse de +1 % par rapport aux 12 mois précédents, et stable par rapport à l'année 2019.

À noter par ailleurs que l'on dénombre 1164 blessés graves dans ce laps de temps, en hausse de 10%.

La tendance est totalement inverse en Outre-mer, avec un bilan à la baisse (18 tués, soit une baisse de 14% par rapport à mars 2023).