Sécurité routière : plus d'un Français sur deux reconnaît être parfois agressif au volant

Face à des comportements qui mettent en danger leur entourage sur la route, 79% des personnes interrogées estiment par ailleurs que les usagers de la route ne communiquent pas suffisamment. Ce niveau d'individualisme est particulièrement fort chez les piétons et chez les automobilistes, quand les cyclistes et les motards se montrent globalement plus attentifs aux autres usagers. "Progressivement, dans la rue, sur la route, on ne communique plus, parce qu'on s'installe dans notre bulle", regrette auprès de TF1info Anne Lavaud, présidente de l'association Prévention routière

Pourtant, l'étude souligne que les Français sont quand même en recherche d'interactions positives, afin que leur environnement routier soit plus apaisé. "La prévention du risque routier passe aussi par là. Toutes ces mobilités doivent partager un espace retreint. Si l'individualisme l'emporte sur ce partage d'un commun, on n'arrivera pas à régler ce partage de la route au niveau urbain", renchérit Anne Lavaud, qui encourage donc à une prise de conscience autour de la communication, alors qu'une précédente étude avait montré que les usagers se sentaient de moins en moins en sécurité sur la route.

*Étude de l’association Prévention Routière, réalisée en ligne par Opinion Way, du 26 au 27 avril 2023, auprès d’un échantillon de 1034 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.