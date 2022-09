Semaine de la mobilité : des solutions pour faire avancer la mobilité

L’exigence d’une fluidité permanente ne peut évidemment se faire au détriment des besoins en aménagement pour les collectivités — lesquelles sont en perpétuel mouvement pour proposer un cadre de vie toujours plus apaisé, durable et résilient. Or, cette transformation passe par des travaux susceptibles d’induire des nuisances sur la vie et la mobilité au quotidien des citoyens. Afin d’aider les aménageurs et les collectivités à les limiter, QIEVO de Mobility by Colas propose la solution de logistique “du dernier kilomètre” idoine grâce, notamment, à un service centralisé de planification et de régulation des flux. En évitant les stationnements d’attente aux abords des chantiers, en proposant des solutions alternatives aux usagers, en gérant les livraisons, QIEVO, non seulement, diminue l’emprise sur l’espace public, réduit l’incidence sur l’activité des commerces en centre-ville grâce à une mobilité fluidifiée, mais aussi limite l’impact carbone des opérations en cours et facilite leur acceptation par les citoyens.

Enfin, il n’est pas de mobilité possible sans infrastructures ni services de qualité, a fortiori dans les zones péri-urbaines et rurales où la voiture est très souvent le moyen de déplacement incontournable. Les gestionnaires d’infrastructures, qui mesurent l’importance du développement d’une politique d’investissement et d’entretien du réseau routier, trouveront avec ANAIS un précieux auxiliaire. Collectant les données partagées par les usagers de la route (au cœur de ce dispositif visant à leur sécurité), ANAIS permet en effet d’identifier des zones à risque du point de vue de la sécurité routière, de les analyser et de proposer des recommandations d’aménagements à réaliser sur le territoire grâce à des visites terrains préparées et ciblées. Cette solution garantit un suivi en permanence de l’évolution de l’usage et de la sécurité des routes, afin de tendre vers une amélioration continue du réseau patrimonial. Collectivités et usagers - qui deviennent ainsi membres d’une communauté - participent ainsi de concert à un meilleur aménagement d’un territoire toujours plus résilient, plus sûr où la mobilité progresse au bénéfice de tous. Avec Mobility by Colas, la semaine de la mobilité, c’est 365 jours par an.