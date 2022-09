Semaine européenne de la mobilité : une ode au transport écologique

Du rail (métro, tramway), des deux-roues (vélos, trottinettes), des véhicules électriques ou des pieds. Il existe en ville une pléthore de possibilité de se déplacer. Mais dans beaucoup d’entre elles, difficile de s’y retrouver. Certains transports empiètent sur les autres et créent des embouteillages. La Commission a eu l’idée d’organiser la Semaine européenne de la mobilité sur le thème de l’interconnexion entre les moyens de transport écologiques et ou publics.

Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité vise à inciter les citoyens et les collectivités à opter pour des modes de déplacements plus durables. Depuis 2002, villes et entreprises sont encouragées à lutter contre la pollution urbaine (particules fines, bruit, odeurs, etc.) et à améliorer la qualité de vie citadine. En France, le ministère de la Transition écologique et solidaire, en partenariat avec l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME), se charge de relayer l’événement.

Tout au long de cette semaine, les participants organisent différentes actions autour de la mobilité urbaine : tables rondes, village mobilité, atelier de réparation de vélo, challenge mobilité entreprise/inter-entreprise, etc. Objectif : sensibiliser les citoyens aux transports durables et expliquer les règles de sécurité sur la chaussée. Les pouvoirs publics incitent les communes européennes à repenser leurs rues pour permettre aux cyclistes, piétons, seniors ou personnes à mobilité réduite de se déplacer en toute sécurité, sans être mis en danger par les automobilistes. Les villes, à l’instar de Paris, en profitent pour fermer leur espace à la circulation des voitures pendant plusieurs heures ou célèbrent une journée du transport public.