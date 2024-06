Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture, dès mercredi, des réservations pour le Pass rail. Cet abonnement à destination des jeunes âgés de 16 à 27 ans sera disponible cet été, à 49 euros par mois. Il permettra d'emprunter les TER et les Intercités, pas les TGV. Et le dispositif ne sera pas en vigueur en Ile-de-France.

"Inscrivez-vous et je compte sur vous pour partager ce bon plan." Dans une vidéo mise en ligne mardi sur TikTok et Instagram, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture des réservations, dès mercredi, pour le Pass rail. "En septembre dernier, chez Hugo Décrypte, je prenais un engagement : mettre en place le Pass rail en France. En s'inspirant des meilleurs exemples européens, en particulier en Allemagne, c'était la possibilité pour les jeunes d'avoir accès à une offre écologique. À partir de demain, 5 juin, c'est chose faite (...) Vous pourrez donc parcourir la France et c'est bon pour l'écologie, c'est bon pour les économies", a-t-il ajouté.

À partir de ce mercredi, les jeunes âgés de 16 à 27 ans pourront donc se rendre sur la plateforme SNCF Connect pour acheter leur Pass rail : 49 euros par mois pour voyager en France cet été. Il ne sera disponible à l'achat qu'en ligne seulement.

Munis de leur Pass rail, les jeunes pourront réserver des billets en choisissant l'option dans les abonnements "billet à 0 euro, Pass rail". Mais il y a plusieurs conditions.

Oui aux TER, non aux TGV

D'abord, ce pass rail ne concerne que les TER, les Intercités et les trains de nuit. Sont donc exclus les TGV et les trains transfrontaliers. Parmi les trains Intercités, figurent par exemple les liaisons Nantes-Lyon, Nantes-Bordeaux, Marseille-Toulouse-Bordeaux, Clermont-Ferrand-Paris, Paris-Limoges-Toulouse.

Pour relier deux villes entre lesquelles il n'existe pas de train Intercités, il faudra donc emprunter plusieurs TER.

Pas de Paris-Rambouillet, mais un Paris-Limoges

En revanche, ce système ne sera pas disponible en Ile-de-France, seule région qui n'a pas souhaité participer au dispositif. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de Pass Rail dans le métro ni dans les Transiliens. Il ne sera pas possible de faire un Paris-Rambouillet avec le pass, mais en revanche, il sera bien possible de voyager gratuitement sur un Paris-Limoges par exemple.

Enfin, dernière limite, le pass sera limité à six réservations en cours. L'abonnement vaut pour 31 jours glissants, cela veut donc dire que si vous prenez votre pass à partir du 14 juillet, il sera valable jusqu'au 14 août. Le dispositif s'arrête à la fin de l'été.

Combien de voyages seront réservés ? Le gouvernement cible 700.000 jeunes. Reste à voir la façon dont ce public va s'en emparer et le nombre de voyages effectivement réalisés. L'exécutif dit ne pas craindre une surcharge sur les lignes.

À la différence de l'Allemagne, ce pass français ne vise que les jeunes, quand toute la population est concernée outre-Rhin. Selon le gouvernement, il s'agit de s'adresser à un public "assigné à résidence" faute de moyens pour voyager ou qui emprunte d'autres transports plus polluants. En Allemagne, le dispositif a surtout été utilisé par des habitués des transports plutôt qu'un report voiture-train ou avion-train. L'idée du gouvernement français est donc de convertir la jeunesse au train en levant la barrière financière.

Un bilan sera effectué d'ici à la fin de l'année pour étudier une éventuelle reconduite du dispositif. La mesure va coûter 10 millions d'euros à l'État et entre 2 et 3 millions pour les régions. Les recettes seront réparties à 85% pour les régions, le reste pour l'État.