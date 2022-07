Vacances d'été : 10 millions de billets encore disponibles sur le réseau SNCF

Une partie des Français a également profité des chèques-vacances pour réserver ses billets de train. Ainsi, 45.000 places ont été achetées via ce dispositif, alors que la SNCF a récemment allégé le mode d'emploi pour payer en chèques-vacances. Sans surprise, Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Avignon demeurent les destinations les plus plébiscitées, indique le groupe, tandis que des villes comme Nancy, Metz ou Reims sont beaucoup plus demandées qu'habituellement.