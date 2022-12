Train, avion : quelles grèves pour les vacances ?

Si vous prenez l’avion, les hôtesses et les stewards d’Air France ont déposé un préavis à partir du 22 décembre jusqu’au 2 janvier. Mais la direction de la compagnie l'affirme, aucun vol ne sera annulé. Les hôtesses et stewards de la compagnie aérienne French bee ont, quant à eux, déposé un préavis de grève du 22 au 25 décembre pour dénoncer "de multiples dysfonctionnements" dans leurs conditions de travail et des salaires trop bas, ont indiqué ce jeudi le SNPNC-FO et la CGT.

Du côté de Corsair, le mouvement de grève, prévu à compter de ce vendredi, a finalement été suspendu après échanges entre syndicats et direction, a annoncé la compagnie ce jeudi. Enfin, aucun préavis n'a été déposé chez Transavia. Quant à EasyJet, il a été levé mardi.