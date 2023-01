SNCF : prendre le train coûte plus cher dès aujourd'hui !

Pour expliquer cette augmentation qui se répercute chez les usagers, la SNCF souligne que "la hausse prévisionnelle du coût de l’énergie pour les TGV est de 180% entre 2022 et 2023". Malgré tout, cette nouvelle hausse des prix est vue d'un mauvais œil par les syndicats. "Si la direction le justifie, on trouve ça injustifiable. Soit la situation de la SNCF n'est pas bonne financièrement et j'ai cru comprendre, vu les annonces, que quand on fait 2,2 milliards de bénéfices, on a une situation confortable. On préférerait que la SNCF assure ses missions de service public par rapport à des entreprises privées et fasse baisser ses marges", argumente Fabien Villedieu, délégué syndical Sud-Rail, au micro de LCI.