Le train que vous voulez prendre est complet ? Cette nouvelle option de SNCF Connect peut vous aider

La SNCF a lancé ce jeudi une nouvelle fonctionnalité pour réserver ses billets sur l'application SNCF Connect. Lorsqu'un train affiche complet, il est possible de s'inscrire sur une liste d'attente. Vous pourrez alors recevoir une notification avec un créneau d'achat si une place se libère.

Vous comptez réserver un train, mais celui-ci est affiché complet ? La SNCF vous offre désormais la possibilité d'intégrer une file d'attente. Depuis ce jeudi 30 novembre, cette nouvelle fonctionnalité est apparue sur l'application SNCF Connect, ont repéré nos confrères du Figaro.

Lorsque toutes les places d'un train ont déjà été réservées, un onglet "être prévenu si un billet est dispo" s'affiche. L'application vous proposera alors de créer une alerte et vous enverra une notification "si la réservation est possible sur ce train". Une fois la notification envoyée sur votre téléphone, vous disposerez d'un créneau d'achat pour effectuer la réservation. Attention, ce créneau peut être très court : 10 minutes si la date de départ est proche, et jusqu'à deux heures si elle est plus éloignée.

Capture d'écran SNCF Connect

Une fois l'alerte créée, il est possible de connaître sa position sur la liste d'attente, et donc d'envisager la probabilité, forte ou faible, qu'un billet se libère à temps. L'ensemble de vos inscriptions sont visibles dans l'onglet "alertes train complet".

Capture d'écran SNCF Connect

Cette fonctionnalité n'est pas disponible sur le site sncf-connect.com, mais uniquement sur l'application. Rendez-vous donc sur votre téléphone portable pour en profiter... et cela peut être utile : de nombreux trains pour les vacances de Noël affichent déjà complet.