SNCF : encore 10.000 billets "Ouigo Train classique" mis en vente à un euro

Face au succès, la SNCF remet ça. Ce mardi 23 mai, la SNCF mettait en vente 10.000 billets à un euro pour plusieurs de ses destinations opérées en Ouigo "Train Classique". Une quantité épuisée en quelques heures seulement. "Devant le succès de la promotion exceptionnelle (...), 10 000 billets supplémentaires sont mis en vente dès maintenant", a annoncé la compagnie sur Twitter.

Deux axes sont concernés par cette nouvelle offre promotionnelle : la ligne Paris-Lyon et Paris-Nantes, précise-t-on du côté de la SNCF. Pour rappel, les trains Ouigo de cette offre "Classique" roulent à la même vitesse que les TER. Résultat, le temps de parcours est grandement allongé par rapport à ses cousins TGV et autres Intercités. Il faut, ainsi, compter 3h57 (contre 2h17 en TGV) pour aller à Nantes et 5h02 pour aller à Lyon (contre 1h45 avec un train à grande vitesse).

La SNCF avait lancé cette offre à l'occasion du premier anniversaire de son offre Ouigo "Train Classique". En un an, ce sont déjà 1,3 million de personnes qui ont utilisé ces trains à très bas coût.