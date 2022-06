SNCF et RATP : grands travaux et perturbations à prévoir cet été en région parisienne

La ligne A du RER sera une des plus impactées au cours de l’été avec une fermeture totale de la ligne entre les stations d’Auber et de La Défense, du 13 au 19 août inclus. Elle sera également fermée entre Nanterre, Cergy et Poissy durant certains week-ends.

Sur le RER B, l’accès à l'aéroport de Roissy sera compliqué les week-ends des 2-3 juillet et des 13-15 août avec la fermeture de la ligne au nord de Paris. Quant au sud de la ligne, le trafic sera suspendu entre la gare des Baconnets et de Massy-Palaiseaux entre le 16 juillet et le 18 août.

Le RER C sera fortement impacté par les travaux d’été, avec des fermetures partielles du 15 juillet au 20 août sur plusieurs tronçons : entre Musée d'Orsay d'un côté, Pontoise, Versailles-Rive Gauche et Saint-Quentin-en-Yvelines de l'autre, ainsi qu'entre Pont de Rungis et Massy-Palaiseau. Les RER D et E seront aussi perturbés, avec notamment une fermeture entre Gare de l'Est et Haussmann-Saint-Lazare du 18 juillet au 22 août pour le RER E.

Les travaux d'été toucheront également les trains de banlieue H, K, J, L, N et P. Les lignes J et N seront fermées du 2 juillet au 28 août de Mantes-la-Jolie à Epône et Plaisir, et la H de Pontoise à Creil du 6 au 21 août.