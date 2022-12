SNCF : la CGT et SUD-Rail maintiennent leurs préavis de grève pour les fêtes

Surprise pour les voyageurs durant les fêtes. Les syndicats CGT-Cheminots et Sud-Rail, via un communiqué de ce dernier, ont annoncé ne pas appeler à la grève des contrôleurs durant les week-ends de Noël et du nouvel An. Toutefois, les deux organisations maintiennent leurs préavis de grève, laissant à chacun le choix de cesser ou non le travail.