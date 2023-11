SNCF : la circulation des trains perturbée entre Paris et Dijon suite à un vol de câbles

Les trains circulent difficilement entre Paris et Dijon ce mardi 7 novembre. Suite à un important vol de câbles dans l'Yonne, près d'Aisy, dans la nuit, le trafic est très perturbé en Bourgogne-France-Comté. "Les dégâts sont importants avec des vols de cuivre et de câble sur plusieurs mètres", a annoncé le réseau SNCF, qui reconnaît d'ores et déjà que "les réparations vont être longues". Dans un point réalisé sur le site de l'entreprise ferroviaire, celle-ci explique que les travaux "devraient prendre toute la journée".