SNCF : le paiement des billets en plusieurs fois disponible dès 2023 ?

À noter que les billets de TER à 20, 30 ou 40 euros ne seraient pas concernés par la mesure. Plus généralement, les commandes en dessous de 50 euros seraient exclues pour cette option qui "sera proposée pour les montants de commande les plus importants, par exemple lors d'une réservation pour une famille ou un groupe", confirme SNCF Voyageurs au Parisien alors que le détail des modalités est "toujours en cours de discussion". Par ailleurs, la solution sera uniquement possible pour les achats en ligne, et non en gare, et pourra être souscrite jusqu'à cinq minutes avant le départ.