SNCF : faute de moyens, des lignes TER menacées de disparition

Le PDG de SNCF Réseau, Luc Lallemand, avait lui-même reconnu qu'"un coup d'accélérateur serait pertinent". Plus récemment, le patron du groupe, Jean-Pierre Farandou, a aussi jugé ces chiffres insuffisants. "L’Allemagne vient de décider un plan de 8,6 milliards par an pendant dix ans. Et l’Italie, 179 milliards sur dix ans. Pour la France, on peut estimer l’investissement nécessaire à 100 milliards sur quinze à vingt ans, pour moderniser le réseau, créer des RER dans les métropoles et des nouvelles voies pour le fret et le TGV", a-t-il indiqué à Ouest-France il y a quelques jours. Dans l'état actuel, l'accord prévoit pourtant un budget de 25 milliards d'euros environ d'ici 2030.

Le réseau ferroviaire français est d'ailleurs aujourd'hui l'un des plus vieux d'Europe : l'âge moyen des voies est de 30 ans contre 24 ans en Italie ou encore 17 ans chez nos voisins allemands. L'ancien ministre des Transports, Jean-Baptiste Djebbari, avait admis au début de l'année qu'il conviendrait d'"engager la suite", évoquant des améliorations visant à doubler les passagers de train d'ici 2030. Mais la majorité d'Emmanuel Macron n'a jamais dévoilé de programme détaillé pour sa politique de transports pour le nouveau mandat.