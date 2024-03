Ouverture des ventes d'été à la SNCF : pourquoi réserver un billet le 26 juillet est (très) compliqué

La SNCF a ouvert ce mercredi les réservations pour les vacances d'été. Une période qui englobe les Jeux olympiques... mais tous les billets à destination ou en provenance de Paris pour le 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture, ne sont pas disponibles à la vente. Voici pourquoi.

Les vacances d'été se préparent dès maintenant. Depuis ce mercredi à 6h du matin, la SNCF a ouvert la billetterie pour ses trains jusqu'au 11 septembre 2024. Cette année, l'ouverture des ventes d'été correspond aussi à celle des Jeux olympiques, dont le coup d'envoi sera officiellement donné le 26 juillet prochain, à l'occasion de la cérémonie d'ouverture sur la Seine, qui précèdera un flot d'épreuves à Paris et en Île-de-France.

Le départ de la cérémonie à proximité de trois gares

Si des centaines de milliers de spectateurs sont attendus sur les quais de Seine pour le défilé d'ouverture, et plus encore dans les gradins des différents sites de compétition dès le lendemain, tous ne peuvent pas (encore) réserver leur billet de train. À cette date, la SNCF demeure dans l'incertitude quant aux consignes autour de la gare de Lyon, celle d'Austerlitz et celle de Bercy : aucun train au départ ou à destination ou de ces gares n'est disponible à la vente le 26 juillet prochain.

En cause ? La cérémonie d'ouverture, dont le parcours des athlètes débutera au pont d'Austerlitz, à proximité immédiate de ces trois gares. Les trains "seront mis en vente dès validation des conditions d'organisation de la cérémonie d'ouverture de Paris 2024 par les pouvoirs publics", précise la SNCF sur son site.

Aucun type de trains n'est épargné : TGV inOui, Ouigo, Intercités, TGV Lyria ou encore TER. À ce stade, seules les gares hors de Paris, comme celle de Marne-La-Vallée ou Roissy-Charles-de-Gaulle, sont accessibles à la vente pour les voyageurs souhaitant se rendre à Paris depuis l'axe sud-est, ou ceux préférant fuir la capitale au coup d'envoi de l'événement. Une "alerte billetterie" est mise en place par la SNCF pour acheter ses tickets ultérieurement.

En revanche, aucune perturbation n'est attendue pour les gares de l'Est, du Nord, Montparnasse et Saint-Lazare.