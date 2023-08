SNCF : bientôt de nouvelles liaisons à petits prix depuis Paris vers Bordeaux, Rennes et Bruxelles ?

En outre, la SNCF étudie la possibilité de desservir la Belgique à bas coût, alors que le service low cost du Thalys qui existait entre Paris et Bruxelles, Izy, a cessé son activité l'été dernier après six ans de service. Des trains pourraient relier les deux capitales en trois heures. "Des arrêts intermédiaires sont envisagés en France à Creil et à Aulnoye-Aymeries, et en Belgique à Mons, Bruxelles-Central, Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord", précise le groupe ferroviaire (pas de possibilité de réserver la liaison Paris-Nord à Creil). Cinq allers-retours quotidiens sont espérés à compter de fin 2024.