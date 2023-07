SNCF : d'importants retards signalés à la gare Montparnasse à cause des intempéries

Panne géante à Montparnasse. Le trafic ferroviaire est très limité à la gare de Paris Montparnasse ce vendredi, en raison des intempéries. "Une panne de signalisation perturbe fortement le trafic au départ et à l'arrivée de Paris-Montparnasse jusqu'en début de soirée", indique la SNCF sur Twitter. "En cause, les orages violents entre Massy-TGV et Courtalain à l'entrée de la ligne à grande vitesse."