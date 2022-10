Trains de nuit : vers le retour d'une liaison quotidienne entre Paris, Dax, Bayonne et Pau

En décembre 2021, le ministre délégué aux Transports de l'époque, Jean-Baptiste Djebbari, avait annoncé la création d'ici 2030 de nouvelles lignes reliant Paris à Albi, Bayonne et Saint-Sébastien au Pays basque espagnol, Barcelone et aussi Toulouse, Montpellier et Marseille. Il avait ajouté les liaisons transversales Metz/Genève–Nice/Barcelone/Bordeaux et Bordeaux–Nice.

Les trains de nuit, qui font partie des "trains d'équilibre du territoire" (TET, plus communément appelés Intercités), sont subventionnés par l'Etat et exploités par la SNCF en attendant leur mise en concurrence.