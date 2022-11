Face à la pénurie de conducteurs, Beaune promet l'accélération des recrutements à la SNCF

"C'est quand même incroyable qu'une entreprise de la taille de la SNCF puisse découvrir en matière de ressources humaines que d'un seul coup, du jour au lendemain, il lui manque 65 conducteurs", a lancé de son côté le vice-président du conseil régional chargé des Transports, Franck Dhersin, présent lundi à Dunkerque. Concernant l'accélération des recrutements promis par Clément Beaune, il a souligné qu'il fallait "deux mois pour choisir les candidats et ensuite 12 mois pour les former". "On sait très bien que ça mettra des mois pour revenir à une situation normale", a-t-il dit.