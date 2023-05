Pourquoi la gare de l'Est ne sera pas desservie par les TGV, TER et Transilien ce week-end

C'est par exemple le cas des TGV. Si vous devez vous rendre en Allemagne, à Strasbourg, à Metz ou encore à Nancy, les trains partiront exceptionnellement de la gare du Nord. Et ce, à compter "du 12 mai en fin de soirée au 15 mai en début de matinée", fait savoir la SNCF. Les TER non plus ne pourront pas arriver à quai comme habituellement. Leur départ ou leur arrivée sont reportés en gare de Paris-Austerlitz.

Les plus grosses perturbations concerneront les usagers franciliens. Aucun train de la ligne P ne circulera vers la gare de l'Est, tandis qu'aucun RER E ne desservira Haussmann-Saint Lazare ni Magenta. La circulation sur le reste de ces lignes sera "fortement réduite", prévient la SNCF, qui conseille aux usagers "de reporter leurs déplacements, dans la mesure du possible".