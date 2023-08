Prix des billets de train : la SNCF met en place le paiement en trois fois

Des billets de train et de bus payables en trois fois à partir de 150 euros d'achats. Voilà ce que propose la SNCF à ses usagers sur le site et l’application mobile SNCF Connect depuis mardi 8 août. Promis l’été dernier, ce service est proposé en partenariat avec la start-up Alma, spécialisée dans le paiement fractionné, de plus en plus utilisé en France. La nouvelle option est valable sur l'ensemble des lignes de train opérées par la SNCF ainsi que les billets de bus, Flixbus et Blablacar Bus, achetés sur le site de la compagnie ferroviaire.