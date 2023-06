SNCF : tous complets (ou presque), billets très chers... La France a-t-elle assez de trains ?

20% de réservations en plus pour la saison estivale 2023 sur le réseau SNCF. Des trains pleins et des places de plus en plus rares. Comment est-ce possible ? À mesure que les vacances scolaires approchent, le constat est de plus en plus unanime : les trains sont, pour la plupart, complets. Pour un Paris-Marseille en TGV, par exemple, ce mardi 20 juin, il est quasiment impossible de prendre un billet sur les week-end des 24-25 juin, 1-2 juillet ou 8-9 juillet.

Conséquence, pour les rares dernières places restantes, les prix s'envolent du fait de l'habituelle loi de l'offre et de la demande. "Pourquoi [le] TGV est-il particulièrement cher ? Parce qu'il n'y a plus de place. Ce qu'il faut faire, avant tout, c'est préparer l'avenir. Il faut acheter, commander plus de trains", reconnaissait, lundi 19 juin, le ministre des Transports Clément Beaune, au micro d'Europe 1.

Cet été, aucune rame ne restera en réserve. Ce que confirmait le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, début juin. "Tous nos trains vont sortir et sont en train d'être préparés pour l'été", indiquait-il. D'autant que les réservations s'envolent, selon le même dirigeant : +20 % par rapport à 2022.