Ce mercredi 5 juin, un train reliant Paris à Besançon a eu plusieurs heures de retard. La faute à un problème technique, qui a conduit le TGV à Lyon, plutôt que vers sa destination finale. Suite à cette erreur d'aiguillage, le train a malgré tout réussi à faire demi-tour.

Erreur de destination. Le TGV 6741, parti de Paris, aura mis bien plus de temps que prévu pour arriver jusqu'à Besançon, son terminus, ce mercredi 5 juin. Le train, parti à 6h52 aura mis plusieurs heures avant de rejoindre sa destination finale. Prévu pour 9h19, ce n'est que vers midi que les derniers passagers sont parvenus à leur gare d'arrivée. La faute à une erreur d'aiguillage.

Demi-tour au milieu du trajet

En effet, au lieu d'être dirigé vers la capitale de la Franche-Comté, le train est "resté sur la ligne à grande vitesse", a rapporté le quotidien Le Bien public, jusqu'à ce que le TGV arrive à Lyon. Une erreur que n'ont pas manqué de remarquer certains usagers habitués de la ligne. "On s'aperçoit que ce n'est pas le bon paysage", a témoigné une voyageuse qui a subi ce trajet bien plus long que prévu.

Pour rattraper son erreur, le train a dû faire demi-tour. Le média Actu Lyon rapporte effectivement que le TGV, une fois à Lyon, est remonté vers Chalon-sur-Saône, puis Dijon, avant de finalement rejoindre Besançon. Une gare, Montbard, prévue dans le trajet initial, n'a pas pu être desservie. Les passagers qui l'ont rejoint ont dû prendre un bus, pour finalement arriver dans la commune à midi.

Cette mésaventure, plutôt rare, n'est pas non plus inédite. En octobre 2023, des députés européens qui avaient pour destination le Parlement de Strasbourg se sont retrouvés à Disneyland Paris. La faute à leur train, parti de Bruxelles et qui, à cause d'une erreur d'aiguillage, a terminé à Marne-La-Vallée.