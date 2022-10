Billets de train en vente ce mercredi pour les vacances de Noël : problèmes techniques sur le site et l'application

Si vous souhaitez décrocher les tickets les moins chers, Il vaut mieux être sur le pont le plus tôt possible : en 2018, 40 billets s'étaient écoulés par seconde le jour de l'ouverture des ventes pour les fêtes de fin d'année. Plus le temps passe, plus le prix de votre place risque de flamber.

Comptez toutefois sur des dates d'arrivée et de retour décalées, ce qui permet d'alléger la facture, ou encore sur des cartes de réduction, permettant d'obtenir des tarifs plus avantageux. La Carte avantage, qui revient à 49 euros à l'année, a séduit 4,1 millions de voyageurs, note Le Parisien : elle permet 30 % de réduction sur les billets TGV et Intercités pour soi-même et un deuxième adulte. En cas d'imprévu, la SNCF autorise l'échange et le remboursement gratuitement jusqu'à quatre jours avant le départ. Des frais sont en revanche à prévoir à compter de deux jours ou moins avant la date réservée.