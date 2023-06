SNCF : vers des réductions de prix sur les trains Intercités pour ces vacances d'été

Un coup de pouce bienvenu pour les vacances d'été ? Ce dimanche 25 juin, le ministre des Transports Clément Beaune a évoqué de possibles réductions sur les prix des billets de trains Intercités. "Dans les prochains jours, j'annoncerai un certain nombre de mesures tarifaires pour cet été, de réductions notamment sur les trains Intercités qui relèvent directement de mon ministère. Elles seront pour tous les usagers", a assuré Clément Beaune, invité du Grand Jury LCI-RTL-Le Figaro.

"Ce sera extrêmement simple et extrêmement puissant", a-t-il par ailleurs promis. Ces déclarations interviennent alors que l'État envisage de lancer avec les régions un "pass", un billet unique et pas cher pour les Intercités et TER.