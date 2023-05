Stationnement : à Lyon, des tarifs basés sur des critères écologiques et sociaux dès 2024

La ville de Lyon va mettre en place à partir de 2024 des tarifs de stationnement progressifs, basés sur des critères écologiques et sociaux : les propriétaires de grosses voitures, plus polluantes, payeront plus. La municipalité souhaite ainsi "garantir un juste partage de l'espace public, s'inscrire dans la politique de santé globale et répondre à l'urgence climatique", comme elle l'explique dans un communiqué.

Elle prévoit ainsi d'abandonner le tarif unique actuel, un abonnement mensuel de 20 euros pour les résidents, au profit de trois formules. Et d'adapter le même principe pour les "visiteurs".