Stationnement payant des deux-roues motorisés : 200.000 amendes déjà distribuées à Paris

Certains ont pris la carte stationnement dès le lancement, d'autre choisissent de payer au coup par coup, ou de temps en temps, d'autres revendiquent de ne jamais payer, trouvant la mesure injuste. Depuis la mise en place du stationnement payant pour les deux-roues motorisés en septembre dernier, les comportements sont variés.

Selon la mairie de Paris, en tout cas, les résultats sont là. Mardi, dans les colonnes du Parisien, David Belliard, l’adjoint à la maire (EELV) de Paris en charge des mobilités, se félicite du "bilan très positif", trois mois après l’entrée en vigueur de la mesure qui concerne les motos et les scooters non électriques. Ainsi, selon la Ville, ce sont 200.000 forfaits de post-stationnement (FPS) qui ont été dressés contre deux-roues thermiques depuis septembre. Soit "plus d’un quart du nombre de deux-roues immatriculés à Paris et en petite couronne (estimé à plus de 760.000)", précise le quotidien.