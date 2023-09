Suisse : le tunnel routier du Gothard fermé jusqu'à nouvel ordre en raison d'une fissure

C’est l’un des principaux points de passage entre le nord et le sud de la Suisse. Le tunnel routier du Gothard, long de quelque 16,9 kilomètres, est fermé depuis dimanche après-midi dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre. La décision a été prise par l’Office fédéral des routes (OFPROU), en raison de l'apparition d'une fissure au plafond et la chute de morceaux de béton, a expliqué l’OFPROU dans un communiqué diffusé dans la nuit de dimanche à lundi. Aucune personne n’a cependant été blessée.

La fissure s'étend sur 25 mètres, 700 mètres après le portail nord, a ajouté l'OFROU. À ce stade, la cause de cette fissure et les dommages exacts ne sont encore connus. La durée de la fermeture du tunnel, un point de passage crucial pour le transport de marchandises avec un trafic en général très important, est également inconnue. Comme le relève la RTS, le ministre des Transports, Albert Rösti, a assuré que l'OFROU mettait tout en œuvre pour réparer les dégâts le plus rapidement possible. "La sécurité est prioritaire", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse consacrée à l'énergie, à Berne.