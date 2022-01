Superéthanol : au bout de combien temps convertir sa voiture devient-il rentable ?

Quant aux modèles éligibles, quasiment tous les véhicules peuvent se convertir. "Aujourd’hui, 95% des modèles essence ou hybride-essence sont compatibles avec les boîtiers", appuie Jérôme Loubert. Le top 3 des voitures les plus équipées sont aujourd’hui la Clio de Renault, la Dacia Sandero et la 208 de Peugeot - ce qui correspond sensiblement aux voitures les plus vendues en France - soit des moteurs à injection indirecte qui peuvent être convertis à l’éthanol dès 700 euros, rapporte-t-il.

"Une cliente fait un plein par semaine avec une Renaud Captur, à hauteur donc de 70 euros environ, contre 30 pour l’éthanol", explique David Ninot, garagiste et installateur agréé de kit de conversion à Portes-lès-Valence, dans la Drôme. "Si vous êtes sûr de garder votre voiture un minimum de temps, ce n’est que bénéfique", appuie-t-il.

Les véhicules les plus récents, comme les SUV, sont équipés quant à eux à 1100 euros minimum. "Qui dit plus gros dit plus de consommation, donc une rentabilisation plus rapide", commente Jérôme Loubert. "On n'est en revanche pas dans la cible si l'on fait 5000 à 6000 km par an, car on mettra plusieurs années à rentabiliser le boîtier", poursuit-il, relevant que ses clients roulent plutôt aux alentours de 20.000 km par an minimum.

Le kit est par ailleurs garanti cinq ans : "On n’a pas de durée de vie précise du boîtier, mais il est parti pour durer autant de temps que les autres composants électroniques de la voiture", indique le directeur commercial. Aucune maintenance particulière n’est nécessaire, hormis un réglage à effectuer 10 km après la pose pour s’assurer que tout est fonctionnel.