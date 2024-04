Ponts du mois de mai : à quoi s'attendre sur les routes ces prochains jours ?

D'importantes difficultés de circulation sont attendues ces prochains jours. Bison Futé prévoit un trafic dense en Île-de-France pour ce premier week-end de mai, pris en sandwich entre plusieurs jours fériés. Le trafic sera notamment important sur l'A10 ce vendredi 3 mai.

Fin des vacances scolaires pour la zone B et ouverture du bal des jours fériés du mois de mai qui en compte pas moins de quatre en 2024, offrant la possibilité de quelques jours de congés. Autant de conditions réunies pour que ce premier week-end de mai, pris en sandwich entre la fête du travail, chômée, et le 8 mai, férié également, soit propice aux déplacements sur les routes de l'Hexagone. D'importantes difficultés de circulation sont attendues à compter de ce vendredi 3 mai, selon Bison Futé, qui prévoit un trafic dense en Île-de-France.

Dans le détail, le prévisionniste classe la journée en rouge dans le sens des départs en région francilienne et vert au niveau national.

Difficultés possibles "dès la fin de matinée"

"Le trafic devrait être dense en direction des différentes barrières de péages, notamment sur les autoroutes A6 et A10. Ces difficultés de circulation pourraient être enregistrées dès la fin de la matinée, ainsi que sur le boulevard périphérique, les autoroutes A86 et A6B. Elles seront renforcées en milieu d’après-midi par la circulation générée par les trajets 'travail–domicile' et resteront denses jusque tard dans la soirée", écrit ainsi Bison Futé, qui conseille en conséquence aux automobilistes de quitter ou traverser l’Île-de-France avant 12h. Et de préciser : "L’autoroute A13 pourrait également connaître des encombrements dès le tout début de l’après-midi".

Les difficultés s'annoncent moindres samedi 4 mai, mais elles concerneront en revanche toute la France. Pour cette journée, Bison Futé voit en effet orange au niveau national, et la région francilienne sera donc à nouveau concernée. "En Île-de-France, dès le début de la matinée, la circulation sera dense sur les autoroutes A6 et A10 et devrait s’intensifier à partir du milieu de la matinée. L’autoroute A13 pourrait connaître un trafic important dès le milieu de la matinée. Ces difficultés pourraient se prolonger jusque dans le milieu de l’après-midi", détaille Bison Futé, qui recommande de quitter ou traverser la région avant 8h, mais aussi d'éviter l’autoroute A36, entre Besançon et Mulhouse, de 11h à 13h, et l'autoroute A13, entre Rouen et Caen, de 11h à 13h.

Aucune perturbation majeure n'est toutefois attendue pour ce dimanche 5 mai, la journée étant classée en vert au niveau national, y compris en Île-de-France, et ce dans les deux sens.

Sans surprise, la situation devrait se compliquer encore davantage la semaine prochaine, dès le 8 mai, alors que de nombreux Français devraient partir en congés profitant du pont de l’Ascension.