A13 : réouverture partielle dans le sens province-Paris ce vendredi

L'A13 a partiellement rouvert ce vendredi 10 mai, après trois semaines de fermeture. Les véhicules légers peuvent à nouveau emprunter le sens province-Paris. La réouverture totale n'est pas prévue avant fin juin.

L'autoroute A13 vient de rouvrir partiellement à la circulation ce vendredi 10 mai au matin. La direction des routes d'Île-de-France l'avait annoncé dès mardi. Mais seuls les véhicules légers sont autorisés et sur une seule voie de circulation, dans le sens province-Paris.

L'interdiction aux poids lourds est maintenue pour une durée indéterminée et il faudra attendre au moins fin juin pour que le sens Paris-province soit à nouveau accessible.

Les automobilistes sont cependant toujours encouragés à prendre des itinéraires alternatifs, car des embouteillages risquent de se former. La route avait été fermée le 18 avril, entre Paris et Vaucresson, à cause de fissures sur la chaussée.