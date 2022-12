SNCF : plus que quelques jours pour réserver vos voyages avant la hausse des billets de train

Acheter un billet de train pourrait bientôt vous coûter plus cher. Après une année 2022 marquée par une forte inflation, la SNCF va augmenter ses tarifs en 2023. Le prix moyen payé par les voyageurs sera 5% plus élevé, avait indiqué l'entreprise publique mi-novembre, en présentant son "bouclier tarifaire". "SNCF Voyageurs prendra à sa charge la majorité de l'effort et n'en fera porter qu'une part minorée dans le prix payé par les voyageurs", assurait-elle dans un communiqué.

Si la SNCF se réjouit de "maintenir une augmentation moyenne en dessous du niveau de l'inflation", les usagers vont bien payer certains de leurs trajets quelques euros plus chers. Et cette hausse n'est plus qu'une question de jours. "Ces évolutions interviendront le 10 janvier 2023", écrivait-elle ces dernières semaines. Il vous reste donc un peu plus d'une semaine pour profiter des tarifs actuels, même si toute la grille ne sera pas concernée par l'augmentation.