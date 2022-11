Le réseau Thalys perturbé jusqu'à mi-novembre, de nombreux trains supprimés

Outre ces perturbations, les difficultés seront encore plus intenses le vendredi 11 novembre, date à laquelle aucun train direct ne circulera entre la capitale française et la Belgique. "À la suite de travaux sur les voies, [...] il n'y aura pas de circulation entre Paris et Bruxelles" à cette date, et ce "dans les deux sens de circulation", prévient encore Thalys.