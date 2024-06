Si elle est entrée en vigueur en 2022, la carte d'identité numérique n'était pas encore valable à bord des trains. Ce justificatif numérique est désormais autorisé, selon Alain Krakovitch, le directeur du TGV - Intercités.

La SNCF accepte (enfin) que ses usagers prouvent leur identité avec une carte dématérialisée. Alain Krakovitch, le directeur général de la compagnie, a confirmé via X que l'application France Identité est "dorénavant acceptée pour prouver son identité à bord".

Comme l'a expliqué sur le réseau social le patron de la compagnie, "des agressions ont eu lieu dernièrement envers nos chefs de bord, lors de contrôles d’identité." "Nous sommes déterminés à mettre un terme à ces comportements violents inacceptables et à assurer la sécurité de nos agents", ajoute Alain Krakovitch.

Pour contribuer à la fin de ces incivilités, ce dernier rappelle qu'il faut présenter "une preuve d’identité agréée", le billet "étant nominatif". "Il est aussi possible de présenter un visuel de sa carte d’identité sur l’application France Identité", précise enfin Alain Krakovitch, mettant ainsi fin à une polémique soulevée par plusieurs usagers. Notamment l'un d'entre eux qui, via X, avait été au cœur d'un débat entre la SNCF et France Identité, cette dernière rappelant à la compagnie que la carte dématérialisée avait désormais une valeur légale.

Fruit d'un programme interministériel, France Identité est une application mobile disponible depuis 2022. Elle permet aux détenteurs de la nouvelle carte nationale d'identité électronique (CNIe), au format carte de crédit et équipée d'une puce électronique, de prouver plus facilement leur identité sur internet ou lors de démarches physiques, avec la possibilité de ne divulguer que certaines informations, par exemple pour prouver sa majorité.

La France est l'un des derniers pays européens à avoir adopté la CNIe. Quatre millions et demi de ces cartes ont été distribuées depuis l'été 2021.